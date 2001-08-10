В Троицком горит административном здание

Ночью, 26 ноября, диспетчеру Анивского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании административного здания в с. Троицкое. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение двухэтажного здания на общей площади 1200 квадратных метров.

В 06.00 пожар локализован, пожарные продолжают борьбу с огнем. В тушении задействовано 15 человек и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.