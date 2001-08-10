Тихоокеанское
информационное агентство
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09:50, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Курильске

26 ноября в 06.26 (сах) зарегистрировано землетрясение в 46 км северо-западнее г. Южно-Курильск, магнитуда сейсмособытия составила 5,8, глубина 25 км.

Землетрясение ощутили жители пгт. Южно-Курильск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осуществлен осмотр  зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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