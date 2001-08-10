За попытку хищения бюджетных денег осудили руководителя строительной фирмы в Долинске
Долинским городским судом постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора строительной организации, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Суд установил, что в связи с прошедшим циклоном в начале октября 2015 года на территории Долинского района администрацией МО ГО «Долинский» принято решение об аварийно – восстановительных работах по объектам, пострадавшим от стихии. В это время подсудимым заключен с администрацией района муниципальный контракт на проведение названных работ по 10 объектам, общей стоимостью около 47 000 000 рублей.
В ходе исполнения муниципального контракта подсудимый, с целью хищения денежных средств, дал указание работникам не производить часть работ, предусмотренных техническим заданием. При этом, в представленных в муниципалитет документах указал, что все работы выполнены в полном объеме.
По результатам проверки фактического исполнения контракта администрацией района установлено выполнение аварийно – восстановительных работ не в полном объеме, в связи с чем в данной части они не были оплачены.
Суд, с учетом позиции прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре.
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