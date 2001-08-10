Хабаровчанина осудили в Южно-Курильске

Южно-Курильским районным судом по представлению начальника филиала по Советско-Гаванскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю, поддержанному прокуратурой Южно-Курильского района, за злостное уклонение от отбывания наказания, жителю Хабаровского края не отбытый срок ограничения свободы заменен на реальное лишение свободы.

Суд установил, то приговором Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима.

В 2017 году постановлением суда осужденному произведена замена не отбытой части наказания на ограничение свободы сроком 7 месяцев 28 дней с установлением ограничений, в том числе не выезжать за пределы территории муниципального образования по избранному месту жительства.

Вместе с тем, осужденный не выполнил возложенные на него ограничения, и без разрешения уголовно-исполнительной инспекции в марте 2018 года выехал на заработки в Южно-Курильский район, где устроился на работу в строительную компанию.

Южно-Курильский районный суд, рассмотрев представление начальника филиала по Советско-Гаванскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю, с учетом позиции прокурора, заменил ограничение свободы на реальное лишение свободы сроком 1 месяц 4 дня с отбыванием в колонии строгого режима. В зале суда осужденный заключен под стражу и направлен под конвоем к месту отбывания наказания.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили astv.ru в областной прокуратуре.