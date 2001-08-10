Сахалинские полицейские задержали наркомана за рулем

26 ноября сотрудниками специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе проспекта Мира была остановлена иномарка. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 40-летний житель поселка городского типа Тымовское.

При проверке документов полицейские обратили внимание, что гражданин заметно нервничает и при общении отводит взгляд в сторону. Было принято решение осмотреть транспортное средство водителя, в ходе которого, между передними сиденьями был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сверток с содержимым изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило, что вещество является наркотическим средством «гашишное масло», массой более полграмма.

Помимо этого, медицинское освидетельствование показало, что сам гражданин употреблял наркотические средства. В настоящий момент он задержан в порядке статьи 6.9 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. По факту незаконного хранения наркотического вещества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.