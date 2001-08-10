Сахалинец перепутал цифру в мобильном банке и лишился денег
Ранее в отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 18-летнего местного жителя, у которого при невыясненных обстоятельствах с банковской карты были списаны 8 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России п Сахалинской области.
В ходе разбирательства, сотрудники полиции восстановили картину происшествия и выяснили, что к пропаже денег причастна жительница Поронайска.
Как оказалось, ранее потерпевший обратился в банк для подключения услуги мобильного банкинга. Вводя в терминале свой номер телефона для привязки к карте, он ошибся на одну цифру. В результате, услуга была подключена не к его номеру, а к телефону подозреваемой. Увидев на своем счету лишние денежные средства, злоумышленница вместо того, чтобы обратиться за разъяснениями в банк, решила присвоить их себе и потратить на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. В ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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