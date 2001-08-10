Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2018
Сегодня 20:51
66,78|75,62|60,31
На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
16:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей

Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей

Несмотря на тонкий лёд, едва сформировавшийся на озере Малое Буссе в Корсаковском районе, пятнадцать сахалинцев решили испытать острые ощущения во время рыбной ловли, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Выходящих на лёд рыбаков спасатели и инспекторы ГИМС предупреждали о малой толщине льда и скором приливе, в результате которого и без того большая опасность возрастёт многократно.

В середине дня обстановка сложилась в точном соответствии с предупреждением спасателей. Льдина начала подниматься и 13 рыбаков под наблюдением спасателей и инспекторов ГИМС успели выйти на берег самостоятельно, некоторые с мокрыми ногами. Два человека находились дальше от берега и покинуть опасный лёд самостоятельно уже не смогли, т.к. провалились в зимней одежде под лёд. На помощь к ним вышли сотрудники Корсаковского аварийно-спасательного отряда. Используя лодку, спасатели вытащили из воды двоих мужчин и отвезли их к берегу. Один из провалившихся был доставлен спасателями в фельдшерский пункт с. Озёрский.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?