Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей

Несмотря на тонкий лёд, едва сформировавшийся на озере Малое Буссе в Корсаковском районе, пятнадцать сахалинцев решили испытать острые ощущения во время рыбной ловли, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Выходящих на лёд рыбаков спасатели и инспекторы ГИМС предупреждали о малой толщине льда и скором приливе, в результате которого и без того большая опасность возрастёт многократно.

В середине дня обстановка сложилась в точном соответствии с предупреждением спасателей. Льдина начала подниматься и 13 рыбаков под наблюдением спасателей и инспекторов ГИМС успели выйти на берег самостоятельно, некоторые с мокрыми ногами. Два человека находились дальше от берега и покинуть опасный лёд самостоятельно уже не смогли, т.к. провалились в зимней одежде под лёд. На помощь к ним вышли сотрудники Корсаковского аварийно-спасательного отряда. Используя лодку, спасатели вытащили из воды двоих мужчин и отвезли их к берегу. Один из провалившихся был доставлен спасателями в фельдшерский пункт с. Озёрский.