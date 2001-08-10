На сахалиснкой трассе в ДТП погиб человек

27.11.2018 года в 17 часов 30 минут, на 351 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Оха», 46 летний водитель, управляя автомобилем Man с полуприцепом, не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на встречную полосу, и его столкновение с автомобилем Isuzu forward, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Isuzu forward получил телесные повреждения, его неустановленный пассажир скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.