66,78|75,62|60,31
10:10, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Труп мужчины нашли в подвале дома в Южно-Сахалинске
27 ноября в 10:47 в следственный отдел Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в подвале первого подъезда дома №24 по ул. Пограничной областного центра обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.
Причину смерти мужчины на месте установить не удалось. Труп направлен в морг, сообщили ТИА "Острова" в областном следкоме.
В настоящее время по данному факту следственный отдел Южно-Сахалинска проводит проверку.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня На сахалиснкой трассе в ДТП погиб человек
11:52 Сегодня «Сахалин рядом»: островитяне научат москвичей делать сувениры из рыбьей кожи
- 09:51 Сегодня Сахалинский радиотелевизионный передающий центр начал вещание второго мультиплекса на Курильских островах
- 10:10 Сегодня Труп мужчины нашли в подвале дома в Южно-Сахалинске
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
- 14:05 22 Ноября Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
- 17:21 22 Ноября Больше 250 сахалинцев вступят в ряды Юнармии
16:34 29 Октября Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
Выбор редакции
- 17:37 Сегодня Жителям Сахалинской области будут диагностировать болезни печени при помощи нового оборудования
- 16:28 Сегодня Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
- 13:55 Сегодня Сахалинская сноубордистка завоевала бронзовую медаль этапа Кубка России
- 13:52 Сегодня Праздник робототехники прошел в детском саду «Веснушка» Южно-Сахалинска
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?