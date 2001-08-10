Труп мужчины нашли в подвале дома в Южно-Сахалинске

27 ноября в 10:47 в следственный отдел Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в подвале первого подъезда дома №24 по ул. Пограничной областного центра обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Причину смерти мужчины на месте установить не удалось. Труп направлен в морг, сообщили ТИА "Острова" в областном следкоме.

В настоящее время по данному факту следственный отдел Южно-Сахалинска проводит проверку.