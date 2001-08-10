Невнимательность привела двух сахалинцев к потере денег с банковских карт

За минувшие сутки двое жителей Сахалинской области стали жертвами телефонного мошенника. Злоумышленнику удалось похитить у потерпевших почти 40 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Оба потерпевших – 49-летняя жительница Ноглик и 55-летний корсаковец, выставили на одном и том же интернет-ресурсе объявления о продаже товара. В скором времени на связь вышел молодой человек, выразивший готовность приобрести его и провести оплату незамедлительно посредством безналичного перевода на карту.

В дальнейшей беседе заявители, проявив неосторожность, сообщили злоумышленнику полные реквизиты своих карт, а также озвучили пароли из смс-сообщений мобильного банкинга. Передавать такие сведения третьим лицам категорически нельзя, поскольку с их помощью аферисты могут дистанционно похищать денежные средства владельца карты.

В результате, вместо пополнения средств со счета женщины были списаны 7 тысяч рублей, а с карты мужчины более 33 тысяч рублей.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.

Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыслием. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести информацию до родных и близких, в особенности пожилых родственников.

Не совершайте по просьбе незнакомых лиц денежные операции, не сообщайте никому пароли, приходящие посредством смс-банкинга, не соглашайтесь на предоплату или размен денежных средств при покупке/продаже товара через интернет-объявления. В результате таких действий мошенники получают исчерпывающую информацию о счетах и могут распоряжаться вашими денежными средствами.

Если мошенники все же сумели завладеть Вашими деньгами, то своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь другим людям не попасться на уловки злоумышленников.