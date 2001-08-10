В Южно-Сахалинске по горячим следам раскрыли кражу

Накануне, 27 ноября, в отдел МВД по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 58-летнеей местной жительницы о том, что у ее несовершеннолетнего внука был похищен мобильный телефон. Как оказалось, подросток оставил аппарат в куртке и сдал ее в гардероб, а после уроков дорогостоящего гаджета на месте уже не было. Стоимость похищенного составила 10 тысяч рублей.

При дальнейшем разбирательстве полицейские оперативно выяснили, что к краже причастен гражданин 2004 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учете. Как выяснилось, подозреваемый, воспользовавшись тем, что его никто не видит, забрал чужой телефон себе, чтобы в дальнейшем использовать по своему усмотрению. В настоящий момент аппарат обнаружен, изъят и будет передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.