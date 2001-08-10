Южносахалинка быстро погасила долг перед банком, чтобы не лишиться автомобиля
Жительница областного центра погасила многотысячную задолженность перед банком, чтобы в дальнейшем не лишиться личного автомобиля.
Оформляя кредит, женщина не рассчитала свои финансовые возможности и не исполнила условия договора займа, в результате чего, долг перед банком составил более 616 тыс. рублей. Указанные обстоятельства привели к возбуждению в отношении нее исполнительного производства в отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Зная о требованиях исполнительного документа и последствиях его неисполнения, гражданка в установленный для добровольного исполнения срок свои обязательства не исполнила. Проверив имущественное положение должницы, судебный пристав установил, что ей принадлежит легковой автомобиль марки «Toyota Noah», который, как стало известно по сведениям представителя взыскателя, находится в залоге. Вместе с тем, в отношении транспортного средства незамедлительно было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.
На приеме представитель закона уведомил неплательщицу о том, что взыскатель планирует подать заявление в суд с целью обращения взыскания на заложенное имущество. Осознав свое положение, сахалинка решила не рисковать автотранспортом и в кратчайшие сроки изыскала необходимую сумму и погасила задолженность перед кредитной организацией, а также оплатила исполнительский сбор в размере около 21 тыс. рублей, вынесенный за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законодательством срок.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов, а также рекомендует проверять себя на наличие задолженностей в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств», чтобы исключить риски применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного характера.
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