Подозреваемого в краже техники из чужого автомобиля задержали в Южно-Сахалинске

20 ноября сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску проводили оперативно-розыскные мероприятия в районе улицы Дзержинского. Возвращаясь с вызова, они обратили внимание на мужчину, который через приоткрытое боковое стекло вытаскивает сумку из машины.

Увидев, что к нему приближаются несколько мужчин, гражданин бросился бежать, но был быстро настигнут сотрудниками полиции. Тогда, злоумышленник вытащил из кармана нож, начал им размахивать и угрожать оперативникам. Действуя слажено и грамотно, стражи порядка обезвредили злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. В сумке, которая была при задержанном, находились ноутбук, две флэш-карты, три мобильных телефона и жесткий диск.

При проверке по базе данных выяснилось, что гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. 32-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В скором времени в дежурную часть полиции обратился и сам владелец авто, из которого подозреваемый похитил ценное имущество. 37-летний житель Смирных сообщил, что забыл закрыть боковое окно своей машины, а когда вернулся, то не обнаружил в салоне сумку с вышеперечисленной техникой стоимостью 50 тысяч рублей. Заявителю сразу сообщили, что подозреваемый в краже уже задержан оперативниками, а его вещи найдены и будут возвращены ему в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого. Устанавливается причастность гражданина к иным аналогичным противоправным деяниям.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области