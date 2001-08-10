Подозреваемого в краже техники из чужого автомобиля задержали в Южно-Сахалинске
20 ноября сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску проводили оперативно-розыскные мероприятия в районе улицы Дзержинского. Возвращаясь с вызова, они обратили внимание на мужчину, который через приоткрытое боковое стекло вытаскивает сумку из машины.
Увидев, что к нему приближаются несколько мужчин, гражданин бросился бежать, но был быстро настигнут сотрудниками полиции. Тогда, злоумышленник вытащил из кармана нож, начал им размахивать и угрожать оперативникам. Действуя слажено и грамотно, стражи порядка обезвредили злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. В сумке, которая была при задержанном, находились ноутбук, две флэш-карты, три мобильных телефона и жесткий диск.
При проверке по базе данных выяснилось, что гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. 32-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
В скором времени в дежурную часть полиции обратился и сам владелец авто, из которого подозреваемый похитил ценное имущество. 37-летний житель Смирных сообщил, что забыл закрыть боковое окно своей машины, а когда вернулся, то не обнаружил в салоне сумку с вышеперечисленной техникой стоимостью 50 тысяч рублей. Заявителю сразу сообщили, что подозреваемый в краже уже задержан оперативниками, а его вещи найдены и будут возвращены ему в полном объеме.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого. Устанавливается причастность гражданина к иным аналогичным противоправным деяниям.
Источник: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Новая ферма обеспечит жителям Сахалинской области до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
12:12 Сегодня В экономике Сахалинской области отмечен рост основных социально-экономических показателей
- 12:01 Сегодня Южносахалинка быстро погасила долг перед банком, чтобы не лишиться автомобиля
- 11:54 Сегодня Голосование за благотворителя города продолжается в Южно-Сахалинске
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
- 14:05 22 Ноября Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
- 17:21 22 Ноября Больше 250 сахалинцев вступят в ряды Юнармии
16:34 29 Октября Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
Выбор редакции
- 16:28 Сегодня На Сахалине в рамках акции «Безопасный лед» проведено несколько сотен профилактических бесед
- 16:03 Сегодня По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
- 15:58 Сегодня Сахалинец стал бронзовым призером международных соревнований
- 15:15 Сегодня Транспортные полицейские Сахалина задержали "синтетчитцу"
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?