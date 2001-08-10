В Долинске сотрудники полиции по горячим следам задержали двух злоумышленников, ограбивших женщину

27 ноября в 22:25 в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение об ограблении женщины. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж патрульно постовой службы и следственно-оперативная группа.

Потерпевшая сообщила по телефону, что возвращалась домой, когда на улице Комсомольской к ней со спины подбежали двое мужчин. Один схватил за горло, а второй начал вырывать сумку. Испугавшись, потерпевшая отдала им кошелек с деньгами и злоумышленники скрылись. На крики женщины откликнулись молодые люди, которые находились неподалеку. Они попытались остановить мужчин, но в скором времени потеряли их из виду.

Когда на место прибыли инспекторы ППС, свидетели и потерпевшая сообщили им приметы злоумышленников и что те убежали в сторону находящейся неподалеку стройки. Полицейские оперативно обследовали район, и по горячим следам задержали одного из злоумышленников. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Спустя несколько часов, оперативники уголовного розыска установили и задержали второго подозреваемого.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1985 года рождения, один из которых уже судим за совершение кражи, а второй неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Предварительно установлено, что подозреваемые намеренно дождались, когда потерпевшая дойдет до малолюдного и плохо освещаемого места, чтобы отнять у нее сумку с целью хищения денег или ценного имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, совершенный по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.