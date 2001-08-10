Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в краже

27 октября в отдел МВД по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 58-летней местной жительницы о том, что у нее были похищены банковская карта и телефон. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалиской области.

Как оказалось, в день кражи потерпевшая находилась в компании своих знакомых. Когда часть гостей начала собираться домой, потерпевшая передала на хранение телефон и банковскую карту своему знакомому – 31-летнему жителю райцентра. Злоумышленник, забрав указанные вещи, уехал. Но на связь с потерпевшей и другими их общими знакомыми больше не выходил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Как оказалось, в тот же вечер злоумышленник продал телефон третьим лицам и снял деньги с банковской карты. Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды.

Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.