Транспортные полицейские Сахалина задержали "синтетчитцу"
Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского ЛО МВД России на транспорте поступила оперативная информация о том, что 41-летняя жительница Южно-Сахалинска занимается сбытом наркотических веществ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 34-летнего жителя областной столицы, который приобрел 4 пакетика с порошкообразным веществом. Позднее задержанный рассказал, что в пакетиках находится наркотик синтетической группы, который в народе именуют «скорость».
Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Установлено, что 41-летняя местная жительница ранее попадала в поле зрения транспортных полицейских за совершение аналогичного преступления.
В результате проведенного обыска в квартире подозреваемой транспортные полицейские обнаружили и изъяли аналогичные пакетики с порошкообразным веществом, денежные средства, вырученные от продажи «скорости» и телефон, с помощью которого велась переписка с покупателями.
В ходе допроса задержанная пояснила, что наркотики она заказывала через сеть Интернет, расфасовывала и осуществляла закладки в различных частях города. У продавца и покупателя сотрудниками полиции было изъято свыше 20 разовых доз.
В отношении 34-летнего покупателя наркотиков дознавателями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении подозреваемой в сбыте наркотических средств следователями СО Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В отношении задержанной избрана мера пресечения – заключение под стражу, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского ЛО МВД России на транспорте.
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