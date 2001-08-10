Транспортные полицейские Сахалина задержали

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского ЛО МВД России на транспорте поступила оперативная информация о том, что 41-летняя жительница Южно-Сахалинска занимается сбытом наркотических веществ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 34-летнего жителя областной столицы, который приобрел 4 пакетика с порошкообразным веществом. Позднее задержанный рассказал, что в пакетиках находится наркотик синтетической группы, который в народе именуют «скорость».

Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Установлено, что 41-летняя местная жительница ранее попадала в поле зрения транспортных полицейских за совершение аналогичного преступления.

В результате проведенного обыска в квартире подозреваемой транспортные полицейские обнаружили и изъяли аналогичные пакетики с порошкообразным веществом, денежные средства, вырученные от продажи «скорости» и телефон, с помощью которого велась переписка с покупателями.

В ходе допроса задержанная пояснила, что наркотики она заказывала через сеть Интернет, расфасовывала и осуществляла закладки в различных частях города. У продавца и покупателя сотрудниками полиции было изъято свыше 20 разовых доз.

В отношении 34-летнего покупателя наркотиков дознавателями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении подозреваемой в сбыте наркотических средств следователями СО Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В отношении задержанной избрана мера пресечения – заключение под стражу, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского ЛО МВД России на транспорте.