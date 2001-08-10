Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
Сегодня в 11.35 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1963 года рождения из п. Крабозаводское в г. Южно-Сахалинск для оказания экстренной помощи.
В 16.00 (сах) вертолет поднялся в воздух с мужчиной на борту и направился из п. Крабозаводское в областной центр, где в 19.32 (сах) совершил посадку. Мужчина был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете пациента сопровождали врачи местной Южно-Курильской районной больницы.
В комплект медицинского модуля входят два аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплекс шин и другое медицинское оборудование. Данный модуль предназначен для применения на вертолетах Ми-8 с целью эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в санитарных рейсах и оказания им квалифицированной медицинской помощи с использованием оборудования, входящего в его состав, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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