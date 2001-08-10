Квартирную кражу с особо крупным ущербом раскрыли углегорские полицейские

27 ноября в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение о том, что у 57-летней жительницы села Лесогорское похищена крупная сумма и золотые изделия.

Пока потерпевшая была на работе, в ее жилище проникли неизвестные, выставив оконное стекло на веранде. Из дома были похищены сбережения в сумме 2 миллиона 980 тысяч рублей, которые женщина копила много лет, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли улики, а также пришли к выводу, что в квартире злоумышленник действовал в одиночку. На розыск подозреваемого были ориентированы сотрудники уголовного розыска, а также все дежурные экипажи полиции.

В скором времени оперативниками была получена информация, что предполагаемый злоумышленник может передвигаться на автомобиле. Данные сведения были переданы экипажам дорожно-патрульной службы.

В результате проведенного комплекса мероприятий, причастный к краже злоумышленник был задержан в течение суток. Инспекторы ГИБДД остановили подходящую под описание из ориентировки иномарку, двигавшуюся в сторону города Углегорска. В автомобиле находился 31-летний гражданин, при котором было обнаружено около двух с половиной миллионов рублей. При этом он не мог пояснить, откуда у него такая крупная сумма.

В дальнейшем подтвердилось, что указанные деньги принадлежат потерпевшей и данный мужчина причастен к их хищению. Подозреваемый – ранее неоднократно судимый житель села Бошняково, знал, что у пенсионерки имеются сбережения. Дождавшись, когда та уйдет утром на работу, он проник к ней в дом, похитил денежные средства и украшения. После, часть похищенного он спрятал, а с остальными деньгами намеревался уехать в райцентр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также розыск оставшейся части похищенного.

Обнаруженное изъято и будет передано законной владелице.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили ТИА «Острова» в полиции региона.