Двух экстренных пациентов перевезли вертолётом из Тымовского в областной центр

Сегодня в 11.55 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстояло транспортировать в областной центр двух пациентов 1958 и 1942 года рождения из пгт. Тымовское для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в спасательном ведомстве.

В 14.26 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациентами на борту и направился из пгт. Тымовское в г. Южно-Сахалинск, где в 16.49 (сах) совершил посадку. Пациенты были передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в областную клиническую больницу. В полёте их сопровождали врачи ГБУЗ «Тымовская ЦРБ».