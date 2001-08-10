Еще двое жителей Сахалинской области доверились телефонным мошенникам
30 ноября в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу с заявлением о хищении денежных средств обратился 27-летний местный житель.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее гражданин разместил на популярном сайте объявление о продаже тепловой пушки. В скором времени с ним связался неизвестный гражданин, который изъявил готовность приобрести ее. Собеседник предложил произвести оплату сразу посредством банковского перевода.
В дальнейшей беседе потерпевший сообщил по телефону не только номер своей карты, но и пароли от смс-банкинга, необходимые для проведения финансовых операций. В результате, со счета потерпевшего было переведено 10 тысяч 867 рублей, а номер покупателя стал недоступен.
На следующий день с аналогичным заявлением в городской отдел полиции обратилась жительница Южно-Сахалинска. С банковской карты гражданки неизвестные похитили более 20 тысяч рублей.
Днем потерпевшей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником госучреждения и сообщила, что заявительнице положена ежемесячная социальная выплата в размере 5 тысяч рублей. Ей необходимо сообщить реквизиты карты, на которую будет переводиться пособие.
Потерпевшая, поверив злоумышленнице, сообщила данные своей карты, в том числе, которые категорически нельзя передавать третьим лицам. В результате, со счета заявительницы была списана вышеуказанная сумма. В дальнейшем выяснилось, что телефон, с которого звонила лжесотрудница, зарегистрирован в Красноярском крае.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным кражам.
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