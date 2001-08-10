В Южно-Сахалинске задержали трёх сутенёрок
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемых в организации и вовлечении в занятие проституцией.
Установлено, что три гражданки – две из областного центра и одна из Хабаровского края, основали в Южно-Сахалинске агентство по оказанию услуг сексуального характера.
Потенциальных сотрудниц эскорта они вовлекали через сеть Интернет и мессенжеры, размещая объявления о том, что в некую фирму требуются привлекательные девушки. После звонка на указанный номер, обговаривались детали работы и оплата. Предпочтение отдавалось жительницам материковой части страны, не имеющих местной прописки, добавили ТИА «Острова» в УМВД региона.
После согласия, девушек отправляли в областной центр, где для их работы организаторы сняли четыре квартиры. Поиск потенциальных клиентов также проходил через глобальную сеть и популярные мессенджеры.
При обысках в квартирах организаторов и местах оказания услуг, оперативники изъяли мобильные телефоны с множеством сим-карт по которым принимались заказы, ноутбук, крупную сумму денег, в том числе в иностранной валюте, и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность данных лиц к организации противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 240 (вовлечение в занятие проституцией) и 241 (организация занятия проституцией) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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