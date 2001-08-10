Полиция Южно-Курильска в течение суток задержала подозреваемого в угоне автомобиля
Вчера в отдел МВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило заявление от 45-летнего гражданина. Заявитель сообщил полицейским, что ночью у него угнали автомобиль. Как оказалось, мужчина забыл закрыть машину и оставил в салоне ключи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.
Как выяснилось, подозреваемый находясь рядом с домом потерпевшего, заметил, что машина не заперта и решил воспользоваться данной ситуацией. Сев за руль чужого транспортного средства, злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП. Автомобиль получил механические повреждения, а сам гражданин не пострадал и сразу скрылся с места происшествия. Впоследствии стражи порядка обнаружили машину брошенной в районе улицы 60 лет ВЛКСМ. После сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Автомобиль возвращен законному владельцу.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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