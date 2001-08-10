На Сахалине преступная группа незаконно ставила на учет мигрантов
Южно-Сахалинским городским судом вынесены приговоры по уголовным делам в отношении 7 областных жителей, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершённая организованной группой).
Установлено, что в 2015-2016 гг. бывшая сотрудница областной миграционной службы, выступая координатором легализации незаконного пребывания на территории Сахалинской области иностранных граждан, через своих доверенных лиц организовала незаконную постановку на миграционный учёт нелегальных мигрантов. Согласно распределённым ролям, сообщниками осуществлялся поиск лиц, незаконно пребывающих в регионе, которым за денежное вознаграждение предлагалось оформить поддельные документы о пересечении Государственной границы Российской Федерации. С целью легализации и продления срока пребывания иностранных граждан им также оформлялись фиктивные трудовые договоры с подставными юридическими лицами. Преступная деятельность организованной группы имела массовый характер.
В местах проживания злоумышленников обнаружено значительное количество бланков миграционных карт, готовые фальшивые документы, технические средства, а также поддельные печати миграционных, судебных органов и различных юридических лиц.
С учётом содержания большей части осужденных во время следствия под стражей, а также заключения некоторыми из них досудебных соглашений о сотрудничестве, судом назначены наказания: шести лицам – лишение свободы сроками от 2,5 до 3 лет условно с испытательными сроками от 1,5 до 2 лет; одному лицу – штраф 100 000 рублей.
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