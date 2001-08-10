Сахалинские полицейские задержали водителя, сбившего насмерть пешехода
Накануне сотрудникам ОГИБДД по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Южно-Сахалинск – Корсаков».
Прибыв на место происшествия, инспекторы обратили внимание, что на машине одного из участников столкновения на лобовом стекле имеются свежие вмятины, хотя в самом ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения. Кроме этого водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и на вопросы полицейских пояснить ничего не мог. Тогда у стражей порядка появилось предположение, что данный гражданин мог стать участником еще одного происшествия, сообщение о котором в правоохранительные органы еще не поступало. В скором времени данная версия подтвердилась.
Спустя несколько часов в дежурную часть полиции областного центра поступило сообщение о том, в районе 11 километра автодороги «Южно-Сахалинск - Корсаков» обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщили ТИА «Острова» УМВД России по Сахалинской области.
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска совместно с группой розыска отдела ГИБДД по городу Южно-Сахалинску сопоставили факты и изобличили в причастности к данному деянию вышеуказанного гражданина.
Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Южно-Сахалинск-Корсаков» в северном направлении. На 11 километре он выехал на обочину и продолжил по ней движение, совершив впоследствии наезд на 21-летнего пешехода. В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. Не остановившись и не попытавшись оказать помощь пострадавшему, злоумышленник поехал дальше, пока не столкнулся с другой иномаркой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 54-летний подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.
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