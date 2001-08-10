Сегодня утром на Сахалине в ДТП погиб человек

В четверг, 6 декабря 2018 года, в 7 часов 30 минут на 14 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, водитель автомобиля « Тойота Камри Грация», двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», принадлежащим «Почте России».

Как сообщили ТИА «Острова» в ГИБДД региона, в результате происшествия водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир почтового автомобиля получила телесные повреждения. В настоящее время продолжаются мероприятия по оформлению дорожно-транспортного происшествия и установлению причин его совершения.