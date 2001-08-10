Оперативники Южно-Сахалинска раскрыли хищение золотых изделий из ломбарда

В конце ноября в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратился за помощью 57-летний владелец одного из ломбардов областного центра. Он сообщил, что неизвестный мужчина похитил с прилавка золотые изделия на сумму более 150 тысяч рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские, изъяв записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, установили и задержали гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 31-летний, ранее судимый за аналогичное преступление житель Южно-Сахалинска.

Как выяснилось, подозреваемый зайдя в помещение, обратил внимание, что работник ломбарда отвлечен своими делами, и витрина с украшениями не попадает в его поле зрения. Тогда злоумышленник подошел к прилавку, похитил семь золотых браслетов, после чего скрылся. Украденное он в тот же день сдал в другой ломбард, а полученные от продажи деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.