Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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Восстановлена нормальная схема электроснабжения села Горнозаводск

Восстановлена нормальная схема электроснабжения села Горнозаводск

Сегодня ночью ремонтные бригады Сахалинэнерго восстановили работу высоковольтной линии электропередачи, от которой зависит надежное электроснабжение села Горнозаводск Невельского района.

Как стало известно ТИА "Острова", вчера в связи с обрывом провода на ЛЭП населенный пункт остался без электроснабжения. Ремонтные бригады Сахалинэнерго в оперативном порядке приступили к поиску неисправности и к восстановительным работам. На помощь местным энергетикам были направлены дополнительные бригады из Анивы и Холмска.

На период ремонта подача электроэнергии Горнозаводску осуществлялась по линии среднего класса напряжения. Однако в вечерние часы максимума нагрузок ее возможностей не хватает, чтобы полностью обеспечить электроснабжение потребителей.

Ввод в работу высоковольтной линии электропередачи позволил вернуться к нормальной схеме электроснабжения и возобновить подачу электроэнергии в полном объеме.

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