Восстановлена нормальная схема электроснабжения села Горнозаводск
Сегодня ночью ремонтные бригады Сахалинэнерго восстановили работу высоковольтной линии электропередачи, от которой зависит надежное электроснабжение села Горнозаводск Невельского района.
Как стало известно ТИА "Острова", вчера в связи с обрывом провода на ЛЭП населенный пункт остался без электроснабжения. Ремонтные бригады Сахалинэнерго в оперативном порядке приступили к поиску неисправности и к восстановительным работам. На помощь местным энергетикам были направлены дополнительные бригады из Анивы и Холмска.
На период ремонта подача электроэнергии Горнозаводску осуществлялась по линии среднего класса напряжения. Однако в вечерние часы максимума нагрузок ее возможностей не хватает, чтобы полностью обеспечить электроснабжение потребителей.
Ввод в работу высоковольтной линии электропередачи позволил вернуться к нормальной схеме электроснабжения и возобновить подачу электроэнергии в полном объеме.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:21 Сегодня С начала года цены на Сахалине выросли на 2,4 процента
- 10:11 Сегодня Управляющие компании могут получить субсидии на оплату сверхнормативного ОДН
09:52 Сегодня Восстановлена нормальная схема электроснабжения села Горнозаводск
10:29 Сегодня Городской парк Южно-Сахалинска начнет отмечать Новый год с 15 декабря
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
16:35 30 Ноября На Сахалине открылась музейная экспозиция по истории регионального внешкольного образования
- 16:02 30 Ноября Некоторые пригородные поезда на Сахалине отменят
- 17:07 30 Ноября Впервые повышением квалификации работников пресс-служб занялись на Дальнем Востоке
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
10:01 8 Ноября В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом
Выбор редакции
- 17:28 Сегодня Редчайшие виды растений могут увидеть посетители заповедника «Курильский»
- 16:27 Сегодня 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
- 14:41 Сегодня Жителей Хомутово и Лиственничного приглашают на прием граждан
- 13:39 Сегодня В Поронайске сотрудники полиции раскрыли кражу
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 Сегодня Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?