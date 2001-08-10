В Поронайске сотрудники полиции раскрыли кражу

Ранее в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Пока женщина была в отъезде, кто-то проник на ее дачный участок и похитил четыре чугунных ванны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили и задержали мужчину, причастного к противоправному деянию. Им оказался 31-летний, ранее судимый местный житель.

Как выяснили стражи порядка, подозреваемый осмотрев дом потерпевшей и убедившись, что жильцы отсутствуют, проник внутрь. При помощи кувалды он разбил их для дальнейшей перепродажи на металлолом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 158 – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.