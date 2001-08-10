Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс

Сегодня в 13.15 (сах) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстояло транспортировать пациентку 2001 года рождения из Поронайска в Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи.

В 15.44 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациенткой на борту и направился из Поронайска в областной центр, где в 17.19 (сах) совершил посадку. Девушка была передана врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта Южно-Сахалинска её сопровождали врачи-реаниматологи Сахалинской областной клинической больницы, сообщили ТИА "Острова" в регионалоьном управлении МЧС.