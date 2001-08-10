Молодой житель Анивы прятал наркотики в левом носке
Инспекторы ДПС областного центра задержали подозреваемого в незаконной перевозке наркотического средства. Вчера ночью сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Чехова была остановлена иномарка. Как выяснилось, за рулем находился 48-летний местный житель.
При проверке документов у водителя, полицейские обратили внимание, что двое его пассажиров – 1997 и 1999 года рождения заметно нервничают. Было принято решение произвести осмотр транспортного средства и данных лиц. Как стало известно ТИА «Острова», в результате у 19-летнего жителя Анивы в левом носке был обнаружен прозрачный пакетик с веществом, имеющим специфический запах.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу, которая установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой более 1,5 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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