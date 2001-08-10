В планировочном районе Луговое восстанавливают теплоснабжение

Сегодня днём в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате порыва на теплотрассе произошло нарушение теплоснабжения в планировочном районе Луговое. Без тепла остались жильцы 136 домов, а также 3 детских сада и 1 школа. Образовательные учреждения работают в обычном режиме, так как в настоящее время сохраняются условия для безопасного учебного процесса.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами 4 бригад «Сахалинской коммунальной компании», в составе которой 15 человек и 7 единиц техники. Ориентировочное время восстановления 18.00 (сах). Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера «СКК» по телефону: 8(4242) 72-30-13.