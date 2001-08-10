Жительница Южно-Сахалинска хотела продать щенка, а в итоге сама отдала деньги

10 декабря в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летней жительницы областного центра. Войдя к ней в доверие, неизвестный снял с ее счета более 25 тысяч рублей.

Женщина пояснила оперативникам, что разместила на одном из популярных сайтов областного центра объявление о продаже породистого щенка. Через некоторое время с ней связался мужчина, которого заинтересовал четвероногий питомец. В ходе диалога с заявительницей он убедил ее сообщить номер своей карты и код пришедший в смс-сообщении. После передачи злоумышленнику личных данных, женщина лишилась вышеуказанной суммы, а телефон злоумышленника стал недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному хищению, сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.