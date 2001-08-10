Пожилой житель Охинского района убил сожительницу 24 ударами

Приговором Охинского городского суда 68-летний житель Охинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что 02 июля 2018 года подсудимый, распивая в своей квартире алкогольные напитки, на почве ревности нанес сожительнице не менее 24 ударов кулаками и ногами по телу. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В судебном заседании осуждённый свою вину в совершении преступления признал полностью, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, принимая во внимание особо опасный рецидив, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.