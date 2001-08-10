Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2018
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16:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

12 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, в г. Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад в результате пеплового выброса на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского).

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, сообщили ТИА "Острова" в региональной спасательной службе.

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