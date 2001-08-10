Корсаковские полицейские по горячим следам раскрыли кражу
Вчера в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу обратилась 26-летняя местная жительница, сообщившая, что у нее при неизвестных обстоятельствах пропали 10 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Проведя ряд мероприятий, сотрудники полиции за несколько часов установили обстоятельства, при которых заявительница лишилась денег и личность гражданки, присвоившей чужие средства себе.
Как оказалось, потерпевшая обналичивала деньги в банкомате, но второпях не заметила, что в нем остались две пятитысячные купюры и ушла. Это заметила 24-летняя, ранее судимая гражданка, которая стояла в очереди за заявительницей. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая забрала чужие деньги себе и потратила по личному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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