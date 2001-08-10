Южно-сахалинские полицейские задержали подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на одном из вызовов была оказана помощь 43-летнему местному жителю. Мужчине причинили несколько ножевых ранений, вследствие чего он был срочно доставлен в больницу, сообщили ТИА "Острова" в полиции региона.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали причастного к данному деянию злоумышленника. Им оказался 43-летний житель областного центра, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что вышеуказанные лица распивали спиртные напитки в доме у потерпевшего. К утру между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый взял нож и не менее трех раз ударил им в живот потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемый задержан.