Тихоокеанское
информационное агентство
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10:05, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили ребенка

13 декабря18 часов 40 минут, 46-летний водитель, управляя автомобилем Toyota land cruiser prado, двигаясь по Коммунистическому проспекту, на нерегулируемом перекрестке с улицей Музейной, при повороте налево, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2009 года рождения, пересекавшую проезжую часть с запада на восток в границах тротуаров.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

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