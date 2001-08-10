Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Ногликах

Ранее 24 октября в отдел МВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 35-летнего местного жителя, у которого был похищен автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый житель поселка Ноглики.

Как выяснилось, подозреваемый знал, что заявитель оставляет свой автомобиль в гараже. Дождавшись ночи, он взломал навесные замки и проник в чужое помещение. Зайдя в гараж, злоумышленник осмотрел иномарку и увидел, что ключи от зажигания находятся внутри салона. Тогда он завел машину и уехал. Данное транспортное средство он намеревался перепродать, но был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.