Полиция Углегорска по горячим следам раскрыла угон автомобиля

Ранее в отдел МВД России по Углегорскому району поступило заявление от 66-летнего жителя областного центра. Заявитель рассказал стражам порядка, что у него угнали автомобиль. При этом ключи от машины также пропали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что недалеко от места происшествия находятся камеры видеонаблюдения. Просмотрев записи, стражи порядка установили обстоятельства угона и выяснили направление, в котором уехали злоумышленники.

Сначала полицейские обнаружили автомобиль, а в скором времени задержали и самих подозреваемых. Ими оказались местные жители 15-ти, 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что указанные граждане находились возле дома потерпевшего, и обратили внимание на его иномарку. Подойдя к автомобилю, они увидели на земле ключи от транспортного средства. Как оказалось, заявитель обронил их, когда припарковал машину и ушел домой. Воспользовавшись случаем, подозреваемые сели в чужую иномарку и уехали.

В настоящий момент транспортное средство передано к законному владельцу

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемых, давших признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.