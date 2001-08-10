Оперативники областного центра раскрыли хищение денежных средств с банковской карты
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 40-летний житель областного центра, подозреваемый в хищении денежных средств.
Ранее в дежурную часть полиции за помощью обратилась 31-летняя гражданка и сообщила, что кто-то похитил с ее банковского счета более 140 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что подозреваемый является бывшим мужем потерпевшей и периодически с ней общается. В один из дней, он пришел к ней в гости и обратил внимание на гаджет женщины. Дождавшись, когда хозяйка выйдет из комнаты, он при помощи мобильного банка перевел себе на счет почти 143 тысячи рублей, после чего под благовидным предлогом ушел. Похищенные денежные средства он потратил по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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