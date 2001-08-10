Сахалинец украл деньги с банковской карты бывшей жены
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).
Судом первой инстанции установлено, что 12 мая 2017 года осужденный, находясь в жилом помещении, тайно завладел банковской картой потерпевшего и путем оплаты с ее помощью покупок похитил с нее 50 799 рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного в инкриминируемом ему преступлении.
Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в связи с суровостью назначенного наказания.
По итогам изучения материалов дела, доводов стороны защиты, участвующим прокурором высказана позиция о законности приговора, с которой согласился суд апелляционной инстанции.
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