В ДТП на сахалинской трассе погиб человек

15 декабря, примерно в 6:35, 41-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь с востока на запад на 13 километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно – транспортного происшествия, 32-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.