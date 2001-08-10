Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2018
Сегодня 03:31
66,62|75,38|60,73
Из правительства Сахалинской области ушел Антон Волошко
12:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В ДТП на сахалинской трассе погиб человек

15 декабря, примерно в 6:35, 41-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь с востока на запад на 13 километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно – транспортного происшествия, 32-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?