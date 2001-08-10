В Южно-Сахалинске сбили пешехода

14 декабря в 8:20, 24-летний водитель, управляя автомобилем Honda fit, двигаясь по Холмскому шоссе в северном направлении, в районе дома 5/1 «Б», на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 23-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу с запада на восток.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.