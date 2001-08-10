В Углегорске сахалинец ударил ножом собутыльника

Накануне вечером в отдел МВД России по Углегорскому району поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним был доставлен 61-летний житель райцентра. У мужчины было диагностированы проникающие ранения грудной клетки и пневмоторакс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники полиции по горячим следам установили обстоятельства происшествия и задержали причастного к данному деянию гражданина – им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемый являются соседями и распивали алкогольные напитки в квартире последнего. В ходе застолья между ним возник словесный конфликт, который перерос в драку. Тогда злоумышленник взял нож и три раза ударил им потерпевшего в спину и в живот. В последствии медиками было диагностировано, что пострадавшему причинен вред здоровью, относящийся к категории тяжкого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемый задержан.