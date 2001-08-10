Подозреваемый в многочисленных интернет-мошенничествах задержан сотрудниками сахалинской полиции

Сотрудниками сахалинской полиции задержан 22-летний житель Владимирской области, подозреваемый в серии интернет-мошенничеств. Правоохранителям известно о причастности злоумышленника не менее чем к 25 противоправным эпизодам, совершенным в отношении островитян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

С конца 2017 года по март нынешнего в районные отделы полиции начали обращаться сахалинцы, с банковских счетов которых пропадали крупные суммы денег. В дальнейшем выяснялось, что средства были похищены у граждан путем обмана. Все заявители размещали в сети Интернет объявления о продаже различных вещей. С ними связывался молодой человек, который выражал готовность приобрести их товар. Он предлагал произвести оплату посредством банковского перевода и просил назвать реквизиты карты. При дальнейшем разговоре потерпевшие также сообщали собеседнику код из смс-сообщения, который, как объяснял «покупатель», необходим ему для подтверждения перевода. После собеседник отключался, а вместо пополнения банковской карты с нее наоборот списывались все денежные средства. Ведь в действительности злоумышленник выведывал у граждан код, подтверждающий регистрацию в мобильном банке. Это позволяло заполучить доступ к счету и похищать с него деньги дистанционно.

В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник осуществляет противоправную деятельность, находясь на территории Владимирской области. Была собрана достаточная база доказательств, указывающая на причастность фигуранта к многочисленным фактам интернет-мошенничества, совершенных на территории островного региона. Для дальнейших оперативно-следственных действий и задержания подозреваемого на материк вылетели оперативники Управления уголовного розыска и следователь Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области.

В результате операции, проведенной совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области, подозреваемый был задержан. При обысковых мероприятиях правоохранители обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, банковские чеки от обналичивания крупных сумм и другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность подозреваемого.

В настоящий момент 22-летний подозреваемый этапирован в Сахалинскую область и содержится в СИЗО. Он является фигурантом целого ряда уголовных дел, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. По совокупности инкриминируемых преступлений подозреваемому грозит до 7,5 лет лишения свободы.