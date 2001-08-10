В Невельске полицейские пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Невельскому городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что 36-летняя местная жительница осуществила постановку четверых иностранных граждан на регистрационный учет в своей квартире по улице Дачная. При этом указанные лица на данной жилплощади никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.