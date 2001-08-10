Кражу планшета раскрыли в Поронайске

17 декабря в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 51-летнего местного жителя о том, что у него похитили планшет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Заявитель пояснил стражам порядка, что пригласил к себе в гости знакомых с целью распития алкогольных напитков. Позже он обнаружил, что из квартиры пропал упомянутый гаджет и обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастной к краже гражданки. Ей оказалась 27-летняя ранее судимая за аналогичное деяние местная жительница. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что во время застолья хозяин квартиры был вынужден отлучиться. Именно в этот момент гостья воспользовалась ситуацией и похитила устройство, после чего покинула квартиру.

Планшет изъят и будет передан законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемой давшие признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.