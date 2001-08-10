Двое сахалинцев ограбили собутыльника

Накануне в дежурную часть областного центра за помощью обратился 34-летний местный житель и рассказал, несколько часов назад двое малознакомых мужчин напали него и похитили портмоне с деньгами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев место происшествия, и опросив очевидцев, полицейские по горячим следам установили личности граждан, причастных к противоправному деянию. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых жителя Южно-Сахалинска 1981 и 1984 года рождения. В течение нескольких часов их местонахождение было установлено, а сами они задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось, ранее потерпевший и подозреваемый распивали вместе спиртные напитки в одном из подъездов по улице космонавта Поповича. Когда алкоголь кончился, заявитель предложил им пойти купить еще одну бутылку спиртного, но давать на него деньги отказался. Тогда подозреваемые, дождавшись, когда мужчина не будет слышать их диалог, договорились отобрать у него вышеуказанное имущество. Напав на заявителя и нанеся ему несколько ударов кулаками, они вырвали у него из рук портмоне и скрылись в соседних дворах. Часть денежных средств злоумышленники успели потратить по своему усмотрению, остальное изъяли оперативники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.