В Луговом женщина-водитель сбила ребенка

18 декабря в 19:50 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс Треил», двигаясь по улице Дружбы на север, в районе дома № 82, совершила наезд на 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне ее видимости.

В результате ДТП ребенокполучил травмы.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.