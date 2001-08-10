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10:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Луговом женщина-водитель сбила ребенка
18 декабря в 19:50 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс Треил», двигаясь по улице Дружбы на север, в районе дома № 82, совершила наезд на 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне ее видимости.
В результате ДТП ребенокполучил травмы.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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