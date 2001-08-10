Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2018
Сегодня 00:16
66,75|75,78|57,71
Мошенники в Южно-Сахалинске подделывали штампы регистрации по месту жительства

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?